Borst noemt ‘het enige zwakke punt aan Feyenoord’: ‘Onbegrijpelijk dat ze hem niet hebben gehaald’

Hugo Borst is ontzettend onder de indruk van de prestaties die Feyenoord in het voorbije seizoen heeft geleverd. De Rotterdammers kwalificeerden zich op een haar na voor de halve finale van de Europa League en maakten in eigen land indruk door op ruime afstand van PSV én Ajax kampioen te worden. Borst roemt het Rotterdamse collectief en zag ook dat enkele spelers boven verwachting hebben gepresteerd, maar kan het niet laten eveneens ‘het enige zwakke punt’ van de landskampioen aan te stippen: de buitenspelers.

Borst voorspelde bij Voetbal International een derde plaats voor Feyenoord. Ajax zou kampioen worden. Dat liep dus even anders. De Rotterdammers liepen na de 3-2 overwinning in de Johan Cruijff ArenA op 19 maart verder uit op hun rivaal. Het verschil na 34 wedstrijden tussen Feyenoord en Ajax bedroeg uiteindelijk liefst dertien punten in het voordeel van de ploeg van trainer Arne Slot. Feyenoord bewees in de eerste seizoenshelft al mee te kunnen doen om de landstitel, maar bij Borst duurde het desondanks even voordat hij zich realiseerde dat de club daadwerkelijk kampioen kon gaan worden.

Artikel gaat verder onder video

“Rond de winterstop dacht ik pas voor het eerst dat Feyenoord kampioen kon worden. Toen kon je zien hoe constant ze waren”, vertelt Borst in gesprek met VI. “Maar ik heb gehoord dat Slot ook een tijdje twijfelde of ze het wel konden doen met een dubbel programma. Of ze het dubbele programma met die vele toppers in januari wel aankonden. Ik denk dat zijn eigen team hem ook heeft verbaasd.” Volgens Borst heeft niet enkel Slot zich ‘overtroffen’. “Het collectief heet zich overtroffen en individueel - op de buitenspelers na - ook. Dat is het enige zwakke aan Feyenoord”, doelt Borst op de vleugels.

Feyenoord verkocht Luis Sinisterra afgelopen zomer voor een mooi bedrag aan Leeds United en zag Reiss Nelson na een uitleenperiode terugkeren naar Arsenal. De Rotterdammers haalden vervolgens onder anderen Javaîro Dilrosun en Oussama Idrissi naar De Kuip, maar Borst is niet onder de indruk van de buitenspelers die Slot tot zijn beschikking heeft. Volgens de columnist doet Feyenoord er goed aan eens aan te kloppen bij stadsgenoot Sparta. “Ik snap dan ook niet dat Feyenoord Koki Saito van Sparta niet heeft gehaald: onbegrijpelijk! Ik zou niet meteen zeggen dat hij een basisspeler wordt, maar het is een kneedbare, leergierige jongen. Hij zou in De Kuip een supersub zijn, die wedstrijden open kan breken.”

Sparta nam Saito in de zomer van 2022 op huurbasis over van Lommel SK. De Japanner kwam dit seizoen vooralsnog dertig keer in actie voor Sparta. Hij was zevenmaal trefzeker en verzorgde vijf assists. Sparta en Saito spelen donderdagavond de eerste van twee finales tegen FC Twente in de strijd om een ticket voor de voorrondes van de Conference League. De toekomst van de vleugelspeler is al bekend.