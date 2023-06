Sensatie Koki Saito speelt ook volgend seizoen in de Eredivisie

Koki Saito speelt ook komend seizoen voor Sparta Rotterdam, zo maakt de Eredivisionist bekend. Sparta, Lommel SK en de City Group zijn akkoord over een verlenging van de huurperiode. De 21-jarige aanvaller maakt dit seizoen al veel indruk in Rotterdam-West, waar hij in korte tijd uitgroeide tot publiekslieveling.

"Ik heb het heel erg naar m’n zin bij Sparta", vertelt de Japanse aanvaller. "De Eredivisie is een mooie competitie voor mij, ik heb een goede band met de supporters en merk dat ik me hier goed kan ontwikkelen, dus ik kijk ernaar uit langer op Het Kasteel te spelen."

In zijn debuutseizoen bij Sparta kwam hij vooralsnog tot dertig wedstrijden, waarin hij zeven keer scoorde en vijf assists gaf. Technisch directeur Gerard Nijkamp is dan ook blij met het aanblijven van Saito.

"Voor Koki hier kwam, waren we al overtuigd van zijn kwaliteiten. Met zijn creativiteit en spelvreugde, heeft hij snel laten zien waarom wij hem zo graag wilden hebben in onze groep. Waar hij voor de winterstop als invaller al belangrijk was, is hij de laatste maanden een vaste waarde en speelt hij een grote rol in dit succesvolle seizoen. We zijn heel blij dat hij nog een seizoen voor Sparta uitkomt."

Saito zal hopen volgend seizoen zijn kunsten te kunnen tonen op het Europese toneel. Sparta staat in de finale van de play-offs tegenover FC Twente. Als dat tweeluik wordt gewonnen, gaat de club de tweede voorronde van de Conference League in.