Opvallend begin van interview Sinclair Bischop met Ruud van Nistelrooij

Een opvallend begin van het interview tussen Ruud van Nistelrooij en ESPN-verslaggever Sinclair Bischop voorafgaand aan het duel tussen Sparta Rotterdam en PSV. Bischop hield een paraplu vast, maar besloot die weg te doen, tot verbazing van Van Nistelrooij.

Vanuit de ESPN-studio kreeg Bischop kort voor het interview de vraag: 'Is het echt zo erg of is Van Nistelrooij een bikkel?' De trainer van PSV had immers geen paraplu in de hand, maar Bischop wel. "Ruud is een bikkel. Het is de hele dag mooi weer geweest, maar nu begint het te regenen. Weet je wat, ik ben ook een bikkel, ik doe 'm weg. We doen het zonder paraplu."

Bischop stelde daarna zijn eerste vraag aan Van Nistelrooij over de wedstrijd. De trainer reageerde: "Als jij toch een paraplu wilt gebruiken, dan gebruik je 'm toch? Laat ze lekker praten man. Je stond er toch klaar voor." Bischop verzekerde: "Ach, ik kan wel tegen een stootje."

Daarna ging het over de wedstrijd tussen Sparta en PSV. Eerder deze week zei Arne Slot er rekening mee te houden dat PSV alle resterende wedstrijden zal winnen. "Ik kan alleen maar zeggen waar wij ons op richten. Dat is de wedstrijd van vandaag. Je weet dat Sparta een heel goed seizoen draait en dat je hier een topprestatie moet leveren", antwoordde Van Nistelrooij.

"We willen hier de volle buit meenemen. Daar ligt de focus op. Veel mensen roepen dingen, maar wij zijn bezig met onszelf. Dat bedoel ik niet cynisch ofzo, er zijn heel veel geluiden en meningen, maar dat is goed, dat hoort zo. Wij zijn met onszelf bezig", maakte hij duidelijk.

Van Nistelrooij lichtte ook toe waarom hij de zeventienjarige Tygo Land voor het eerst heeft opgenomen in de wedstrijdselectie. "Dat is een toptalent. Ik heb hem een aantal weken bij de trainingen gehad. Hij heeft zich dusdanig goed gemanifesteerd dat ik hem erbij heb gehouden. Met de middenvelders die ontbreken heb ik besloten hem in de selectie op te nemen."

