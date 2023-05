Deze PSV'ers moeten het titelfeest van Feyenoord uitstellen; Van Nistelrooij haalt debutant bij selectie

De opstelling van PSV voor de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam is bekend. Ruud van Nistelrooij voert enkele wijzigingen door ten opzichte van de gewonnen bekerfinale tegen Ajax. Het duel begint om 18.45 uur.

Zoals verwacht neemt Walter Benítez weer plaats onder de lat, nadat 'bekerkeeper' Joël Drommel in de finale mocht aantreden. Hij was belangrijk in de strafschoppenserie, maar Benítez blijft de eerste keus in competitieverband. Op het middenveld speelt Érick Gutiérrez op de plek van de geschorste Ibrahim Sangaré, die in de afgelopen twee wedstrijden (tegen Ajax in de Eredivisie en de beker) een basisplek had.

Artikel gaat verder onder video

Verder heeft Van Nistelrooij goed nieuws voor Tygo Land. De zeventienjarige middenvelder mocht deze week meetrainen met het eerste elftal en maakt nu zijn debuut in de wedstrijdselectie. Thorgan Hazard ia vanwege een enkelblessure niet inzetbaar. Bij Sparta keert Bart Vriends terug in de wedstrijdselectie en ook meteen in de basiself. De verdediger miste de laatste twee wedstrijden door blessureleed. De geschorste Shurandy Sambo en de geblesseerde Rick Meissen zijn er niet bij.

De wedstrijd in Spangen zal ook in andere delen van Rotterdam scherp worden gevolgd. Puntenverlies van PSV zou immers betekenen dat Feyenoord zondag kampioen kan worden via een overwinning op bezoek bij Excelsior. Als PSV wint van Sparta, dan wordt Feyenoord op z'n vroegst volgende week kampioen in het thuisduel met Go Ahead Eagles.

Opstelling Sparta Rotterdam: Olij, Abels, Vriends, Eerdhuijzen, Pinto, Kitolano, Namli, Verschueren, Van Crooij, Lauritsen, Saito.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt; Gutiérrez, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Simons

De wedstrijd tussen Sparta en PSV is vanavond te volgen in ons liveverslag.