Bosschaart stelt op eerste dag werkdag direct hoge doelen met FC Dordrecht

Pascal Bosschaart gaat na zijn vertrek bij SC Cambuur aan de slag als assistent-trainer bij FC Dordrecht. De Rotterdammers stond maandag voor het eerst op het veld bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie en maakte direct de hoge ambities kenbaar aan de buitenwereld.

"Uiteindelijk willen we niet weer als zeventiende, achttiende of negentiende eindigen, maar een heel stuk hoger", geeft Bosschaart aan in gesprek met Voetbal International. "Ik verwacht dat wij in staat zijn om minimaal in het linkerrijtje te gaan spelen", zegt assistent-trainer, die door Feyenoord gedetacheerd wordt bij de club uit Dordrecht. Het zijn hoge doelen die Bosschaart stelt, want zo normaal is het linkerrijtje niet voor de Schapenkoppen.

De club eindigde in het seizoen 2013/2014 voor het laatst in het linkerrijtje van de Keuken Kampioen Divisie en toen promoveerde FC Dordrecht ook direct naar de Eredivisie. Dat avontuur was van korte duur, waarna het ook alleen maar bergafwaarts is gegaan met de club. In de afgelopen acht seizoenen was de dertiende plek het hoogst haalbare voor FC Dordrecht.

Dat Bosschaart vertrouwen heeft in het avontuur bij FC Dordrecht is wel te verklaren, want door de samenwerking met Feyenoord - die maandag officieel van start is gegaan - komen er spelers vanuit Rotterdam naar de Krommedijk. Deze spelers moeten de selectie van trainer Michele Santoni absoluut kunnen gaan voorzien van een kwaliteitsimpuls.