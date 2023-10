Kraay doet voorspelling over Ajax: 'Op de lange termijn gaat hij daar sneuvelen'

Hans Kraay junior denkt dat het een kwestie van tijd is voordat Jorrel Hato terugkeert in het centrum van de van Ajax. was de laatste wedstrijden de partner van Josip Sutalo in het hart van de defensie, maar heel veel indruk heeft hij op die positie nog niet gemaakt.

Met name in de midweekse Europa League-wedstrijd tegen AEK Athene maakte Ávila een zwakke indruk als centrale verdediger. De zomeraankoop grossierde in balverlies en vestigde daarmee zelfs een negatief record. "Het is niet te geloven dat een centrale verdediger van Ajax de bal 29 keer aan de verkeerde kleur geeft. Waar je in de tijd van Erik ten Hag niet nerveus was als de tegenstander de bal rond de zestien had, ben je nu nerveus als je eigen ploeg aan de bal is", aldus Kraay aan tafel bij Goedemorgen Eredivisie.

De verslaggever begrijpt dat Maurice Steijn vastigheden probeert in te bouwen en zodoende niet te veel aan zijn elftal wil sleutelen. "Maar op de lange termijn gaat Ávila toch wel sneuvelen in het centrum. Kun je dan niet beter gelijk Hato op zijn beste plek zetten?", vraagt hij zich af. Daar is Marinus Dijkhuizen het mee eens. "Als je dat de beste keuze vindt, dan moet je daar natuurlijk achter staan. Anderzijds is het zo dat als je heel veel gaat wisselen, zeker als het slecht gaat, dat het averechts werkt."

Pascal Bosschaart denkt dat Steijn voor Ávila als centrale verdediger kiest omdat hij Hato de beste optie op de linksbackpositie is. "Je moet een elftal de kans geven door het een aantal wedstrijden te laten staan", toont de assistent-trainer van FC Dordrecht begrip voor de keuze van Steijn.