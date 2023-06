Bosz krijgt niet alle macht binnen PSV én had 'geen malse' financiële eisen uit loon

Peter Bosz gaat aangesteld worden als de nieuwe hoofdtrainer van PSV en de oefenmeester gaat een deel van zijn technische staf in elk geval zelf invullen. Rob Maas is de vaste assistent die hij ook naar het Philips Stadion meeneemt, evenals de fysieke coach Terry Peters. Daardoor gaat er binnen PSV wel het een en ander veranderen.

Daarover schrijft het Eindhovens Dagblad. André Ooijer kondigde aan om privé-redenen sowieso te vertrekken bij PSV, terwijl ook Fred Rutten besloot om na dit seizoen in principe niet verder te gaan. “Nu Bosz naar PSV komt, is het onlogisch dat de meer dan geroutineerde hoofdcoach Rutten nog een rol gaat vervullen”, schrijft het regionale dagblad.

Artikel gaat verder onder video

Mogelijk wordt Boudewijn Zenden weer toegevoegd aan de technische staf, maar daar zal ook een aantal gezichten nog uit verdwijnen. “Vorig seizoen was de bevinding op een gegeven moment dat de technische staf te groot was”, weet het ED. Daarom zal Bosz mogelijk niet compleet de vrije hand krijgen als het gaat om het aantrekken van stafleden en nieuwe spelers.

Hoewel naar buiten sijpelde dat Bosz forse eisen zou hebben gesteld bij PSV als het gaat om nieuwe spelers, blijkt dat bericht niet helemaal juist. “De onderhandelingen verliepen wat betreft toezeggingen over de spelersgroep wat minder stroef dan aangenomen.” Daarbij zijn er geen keiharde toezeggingen gedaan over spelers die Bosz zou mogen meenemen.

“PSV gaat zich wel inspannen om het wensenlijstje van Bosz waar te maken, maar wil geen voetballers boven de marktprijs aantrekken (zowel qua salaris, contractduur of transfersom)”, weet het regionale medium. Ook als Bosz niet heel enthousiast is over een speler, kan de club er wel voor kiezen om die alsnog te halen. De coach wordt in die zin niet de technische voetbalbaas en krijgt niet alle financiële toezeggingen die zijn zaakwaarnemer Reza Fazeli graag had gewild. “Duidelijk is ook dat de zaakwaarnemer van Bosz stevige eisen had aangaande de voorwaarden van de trainer en voor zichzelf geen malse financiële eisen had.”