Chris Woerts komt met schokkende update over Ajax en Maurice Steijn: 'Ze zijn al rond'

Als we Chris Woerts moeten geloven, is de overgang tussen Maurice Steijn en Ajax al rond. De oefenmeester van Sparta beschikt over een afkoopsom in zijn contract en kan dus per direct overgenomen worden door Ajax. Woerts plaatste zondagavond een tweet waarin hij deze informatie deelde.

“Sparta Rotterdam is overvallen dit weekend”, valt er nog meer te lezen in de berichtgeving van Woerts. Even later meldt de directeur van CWO Consultancy & Marketing dat ook Hedwiges Maduro richting Amsterdam vertrekt. Hij gaat de assistent worden van Steijn. Er zijn echter nog geen andere mediakanalen die het nieuws bevestigen.

De Telegraaf pakte zondagavond uit met het verrassende nieuws dat Ajax doorschakelde naar Steijn als nieuwe hoofdtrainer. De Amsterdammers zouden gecharmeerd zijn van de verdiensten van de oefenmeester van Sparta. Onder Steijns leiding liepen de Rotterdammers op een haar na Europees voetbal mis nadat het in de Conference League-playoffs-finale ten onder ging tegen FC Twente. Eerder was Steijn trainer van onder meer ADO Den Haag, VVV-Venlo en NAC Breda.