Club van Cristiano Ronaldo wil Hakim Ziyech uit zijn lijden verlossen

Hakim Ziyech staat voor een lucratieve transfer naar Al-Nassr. De club uit Saoedi-Arabië wil de dertigjarige middenvelder annex aanvaller overnemen van Chelsea, zo meldt Fabrizio Romano. Ziyech kan bij Al-Nassr teamgenoot worden van Cristiano Ronaldo.

Ziyech zou niet onwelwillend tegenover een transfer naar Al-Nassr staan. Saoedische clubs smijten sinds kort met geld om bekende namen aan te trekken. Hoewel niet iedereen zwicht voor het grote geld, ligt het in de lijn der verwachting dat deze zomer nog een hoop spelers het voorbeeld van Ronaldo en Karim Benzema gaan volgen.

Bij Chelsea heeft Ziyech geen toekomst meer. De oud-speler van sc Heerenveen, FC Twente en Ajax was in de winter al eens dicht bij een vertrek uit Londen. Gepruts met papierwerk kostten hem toen een droomtransfer naar Paris Saint-Germain. Ziyech maakte daardoor het seizoen af bij Chelsea.

Het is de bedoeling dat Ziyech deze zomer alsnog een transfer maakt. De international van Marokko heeft een eerste voorstel van Al-Nassr inmiddels op zak. Het is niet bekend wat Ziyech kan verdienen in het Midden-Oosten, al rept Foot Mercato over een XXL-contract.