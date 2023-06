Daar is de bevestiging: Maurice Steijn de nieuwe hoofdtrainer van Ajax

Maurice Steijn is officieel de nieuwe hoofdtrainer van Ajax. De aanstelling hing in de afgelopen dagen al in de lucht, maar is nu ook wereldkundig gemaakt door de Amsterdammers. Steijn loodste Sparta Rotterdam in het voorbije seizoen naar een knappe zesde plaats. Hij heeft in Amsterdam zijn handtekening gezet onder een contract voor drie seizoenen.

Het hoofdtrainerschap is al maanden onderwerp van gesprek in de Johan Cruijff ArenA. Ajax stelde Alfred Schreuder ruim een jaar geleden aan als opvolger van de naar Manchester United vertrokken Erik ten Hag. Schreuder, die in het verleden al als assistent werkzaam was in Amsterdam, beleefde een prima start. De strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV resulteerde weliswaar in een nederlaag, maar de eerste zes competitieduels werden allemaal gewonnen en ook in de groepsfase van de Champions League schoot Ajax uit de startblokken. Ajax en Schreuder slaagden er echter niet in de goede start een passend vervolg te geven. Het ging van kwaad tot erger en na zeven opeenvolgende gelijke spelen in de Eredivisie zette Ajax Schreuder eind januari op straat.

De Amsterdammers kozen vervolgens niet voor een ervaren trainer als opvolger van Schreuder, maar oud-speler John Heitinga. Hij maakte de stap van Jong Ajax naar het eerste en moest de hoofdmacht naar de landstitel loodsen. Ajax had op 19 maart de koppositie kunnen overnemen van Feyenoord, maar door een 2-3 nederlaag verdween het geloof in een nieuwe landstitel. De onrust nam vervolgens weer toe in Amsterdam, zeker nadat ook de bekerfinale tegen PSV na strafschoppen verloren ging. Ajax en Heitinga raakten bovendien de tweede plaats kwijt aan de Eindhovenaren. De onttroonde landskampioen eindigde uiteindelijk op een derde plaats. Directeur Sven Mislintat vertelde Heitinga twee weken geleden dat hij volgend seizoen niet de hoofdtrainer is van Ajax.

De keuze leek op Kjetil Knutsen te vallen, maar het is dus Steijn geworden. Hij komt over van Sparta Rotterdam. Steijn arriveerde medio 2022 op Het Kasteel. Sparta was op dat moment verwikkeld in een ongekende degradatiestrijd. De Rotterdammers stevenden af op de Keuken Kampioen Divisie, maar Steijn slaagde erin hen te behouden voor de Eredivisie. Na de veertiende plek in 2022 waren de verwachtingen voor het afgelopen seizoen niet heel hoog, maar Sparta verbaasde vriend en vijand door als zesde te eindigden. Sparta en Steijn hadden zich zelfs nog kunnen verzekeren van een ticket voor Europees voetbal, maar daar stak FC Twente uiteindelijk een stokje voor. Steijn was in het verleden als trainer ook werkzaam bij ADO Den Haag, NAC Breda en VVV-Venlo. Met de Limburgers werd hij in 2017 kampioen van de Keuken Kampioen Divisie en promoveerde hij naar de Eredivisie. Het buitenlandse avontuur bij Al-Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten werd een enorme teleurstelling.