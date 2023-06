Daley Blind klopte na middernacht op hoteldeur van Danny: 'Dit wil je helemaal niet horen van je zoon'

Daley Blind had het zwaar met de mindere prestaties van het Nederlands elftal in de periode waarin zijn vader Danny bondscoach was. Dat vertelde Daley deze week in zijn podcast Football is Life. Zijn vader Danny was ook aanwezig bij de podcast en vertelde een opvallende anekdote.

Onder leiding van Blind kwalificeerde Oranje zich niet voor het EK 2016 en werd vervolgens de basis gelegd van een slechte kwalificatiereeks voor het WK 2018, waarvoor Oranje zich uiteindelijk ook niet kwalificeerde. "Op dat moment speelden we als team niet goed, maar ik persoonlijk ook niet. Dat heb ik mezelf wel vaak aangetrokken. Ik had daar beter moeten presteren. En dan voelt dat zwaarder wanneer je vader de bondscoach is. Dat doet soms wel pijn", gaf Daley Blind toe.

Artikel gaat verder onder video

Danny vertelde vervolgens dat Daley zich heel schuldig voelde na de 3-0 nederlaag tegen Turkije op 6 september 2015, in zijn tweede interland als bondscoach. "Toen werd er na middernacht geklopt op mijn deur. Het was Daley, om min of meer zijn excuses aan te bieden. Voor wat er die avond door hem en het hele team gepresteerd was. Toen heb ik gezegd: 'Of je komt naar binnen en we drinken een fles wijn op met z’n tweeën en het is klaar, of je gaat heel snel naar je bed.' Want dat wil je helemaal niet horen van je zoon."

"Je bent onderdeel van een team en zo moet je daarnaar kijken", vervolgde de voormalig bondscoach. "Ik sta er nuchter in, je hebt gewoon een rol. Volgens mij is er geen speler die mij kan verwijten dat ik anders naar Daley kijk dan naar hem. Je bent eigenlijk nog objectiever dan objectief. Ik kan zeggen dat ik het op een natuurlijke manier denk in te vullen. Toen hij scoorde tegen Amerika, was ik eigenlijk alweer met wat anders bezig."