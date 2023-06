Dankzij deze man raakte Arsenal-trainer Mikel Arteta overtuigd van Jurriën Timber

Het is slechts een kwestie van tijd voordat Arsenal Jurriën Timber officieel gaat presenteren als nieuwe aanwinst. De Ajax-verdediger mag zich, als alles meezit, deze week al speler van The Gunners noemen. Trainer Mikel Arteta is volgens het Algemeen Dagblad helemaal weg van de centrale verdediger, en dat heeft vooral te maken met de inbreng van ‘rechterhand’ Albert Stuivenberg.

Door Stuivenberg, sinds 2019 assistent-trainer bij Arsenal, raakte Arteta ‘steeds meer overtuigd’ van de verrichtingen van Timber. “Hoe meer hij de mandekker van Ajax bestudeerde, hoe meer hij hem ging zien als één van de ontbrekende puzzelstukjes om de volgende stap naar de Engelse titel en daarmee dus ook de wereldtop te zetten”, schrijft het AD.

Afgelopen zomer deed Arsenal naar verluidt al een poging om Timber richting Londen te halen. Arteta ziet Timber als een verdediger die ‘clean’ is. “Oftewel: betrouwbaar zonder bal, het spel uitstekend leest en bovenal aan de bal van wereldniveau is. Dat laatste is voor Arteta, die zijn opleiding bij Barcelona genoot en jarenlang Pep Guardiola assisteerde, cruciaal”, valt er verder te lezen.

Sven Mislintat zou er inmiddels ook vrede mee hebben dat Timber Ajax gaat verlaten. De vice-aanvoerder was aanvankelijk nog een van de belangrijkste spelers die Mislintat wilde behouden, maar dat gaat niet door. “Timbers bewonderaar Arteta kan niet meer wachten tot hij zijn Nederlandse aanwinst binnen heeft”, schrijft het AD.