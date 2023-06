Danny Blind werd gepolst voor terugkeer als hoofdcoach in de Eredivisie

Danny Blind (61) heeft de mogelijkheid gehad om terug te keren in de Eredivisie: de voormalig bondscoach kreeg een aanbod van Sparta Rotterdam om de opvolger te worden van Maurice Steijn. De oud-trainer van onder meer Ajax ziet het echter niet meer zitten om nog als clubcoach aan het werk te gaan. In een ver verleden was hij kort technisch directeur op Het Kasteel.

Daarmee is Blind na Gregg Berhalter de tweede ‘nee’ die de Rotterdammers incasseren na het vertrek van Steijn. Blind wil niet meer alles richten op het werk als clubtrainer. “Dat verandert als ik ‘ja’ zeg tegen Sparta. Dan moet ik 24/7 beschikbaar zijn en – bij wijze van spreken- m’n bed neerzetten op het Kasteel. Voor een land, met of zonder Louis van Gaal, sta ik nog open. Voor een club niet meer. Dat heb ik Sparta netjes laten weten”, reageerde hij bij RTV Rijnmond.

De regionale omroep weet dat ook Fred Rutten op het lijstje staat bij Sparta Rotterdam, al werd die naam door technisch directeur Gerard Nijkamp niet bevestigd. Eerder kon er ook door de naam van Ron Jans een streep, omdat hij voorlopig niets wil ondernemen na zijn vertrek bij FC Twente. Onduidelijk is wel of hij ook al concreet benaderd werd. Erwin van de Looi wordt ook genoemd, maar hij gaf recentelijk tijdens de persconferentie aan dat hij nog geen enkel contract heeft gehad met Sparta Rotterdam.

Omdat de zoektocht vooralsnog spaak loopt, zou het in theorie zo kunnen zijn dat Sparta Rotterdam over een week de voorbereiding start zonder trainer. Dat zou voor Nijkamp geen ramp zijn. "De intentie is er uiteraard om maandag een nieuwe trainer voor de groep te hebben staan. Als dat niet lukt is er geen man overboord, want het seizoen begint niet op 3 juli maar pas in augustus", reageert Nijkamp bij de regionale omroep.