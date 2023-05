Danny Blind lucht zijn hart en maakt gehakt van transferbeleid Ajax

Danny Blind heeft nadere toelichting gegeven op zijn vertrek als commissaris technische zaken bij Ajax. De voormalig topvoetballer liet vorige maand al weten dat hij zich 'niet kon vinden in de gang van zaken rondom een aantal transfers' en is bij het programma De Aftrap van NH Nieuws dieper op ingegaan.

Blind verliet de raad van commissarissen om Louis van Gaal te assisteren op het WK en maakte na het toernooi bekend dat hij niet zou terugkeren in de raad. Dat besluit had onder meer te maken met zijn ontevredenheid over het transferbeleid. "Doordat er al vijf spelers weg waren denk ik dat er concessies gedaan zijn naar de trainer toe om dan toch maar een aantal spelers te halen, waar je eigenlijk niet achter kunt staan. Onder het mom van: er zijn er al vijf weg, dan gaan we Grillitsch maar halen."

Artikel gaat verder onder video

"Hij zit misschien een Silvano Vos wel in de weg. Dan gaan we Ocampos halen, wat doet dat met Kudus, Berghuis of Van Axel Dongen?", werpt Blind op. "Daarin zijn ze denk ik niet standvastig geweest als leiding en hebben ze zich door de klaagzang van de trainer (Alfred Schreuder, red.) laten beïnvloeden."

Van de komst van Owen Wijndal begrijpt de voormalig commissaris ook niks. "Ik mag toch aannemen dat iedereen wist dat Hato eraan zat te komen. Je hebt Blind en Youri Baas en dan ga je toch Wijndal halen voor tien miljoen euro. Dat heeft met leidinggeven te maken, dat heeft te maken met communicatie."

Blind denkt niet terug te keren bij Ajax, maar 'zeg nooit nooit'. De 61-jarige voormalig prof vwas bij Ajax onder meer trainer en hoofd jeugdopleiding, maar die functies zal hij niet meer vervullen. "Ik ben pensionado. Als ik nog een nationaal team zou kunnen doen met bijvoorbeeld Louis, dan zou ik dat zeker doen, omdat het een andere intensiteit heeft dan een club. Ik heb er voor 99,999 procent een streep achter gezet om 24/7 als trainer of technisch directeur te werken."

Daley

Ook zijn zoon Daley lijkt niet terug te keren bij Ajax. Vrijdagochtend meldde De Telegraaf dat er sprake is van contact, waarna trainer John Heitinga aangaf van niets te weten. "Er zijn wat mogelijkheden, dus die zijn we aan het bekijken", aldus Danny Blind, die daarmee mogelijk ook doelt op de interesse van het Antwerp FC van Marc Overmars en Mark van Bommel. Een terugkeer naar Ajax 'is op dit moment niet aan de orde, maar zeg nooit nooit in het voetbal'.

Ook in de nieuwste FCUpdate Podcast wordt het transferbeleid van Ajax besproken. Staat Edson Álvarez voor een vertrek en zou Ajax daaraan moeten meewerken?