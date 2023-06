Danny Buijs keert na jaar afwezigheid als hoofdtrainer terug in Eredivisie

Danny Buijs is de nieuwe hoofdtrainer van Fortuna Sittard. De veertigjarige trainer heeft zich voor twee seizoenen verbonden aan de Limburgse club.

Buijs is bij Fortuna Sittard de opvolger van Julio Velázquez, die vorig jaar in september het stokje overnam van Sjors Ultee. Als trainer was Buijs het afgelopen seizoen werkzaam bij KV Mechelen, waar hij al na vier maanden werd ontslagen. Zijn debuut als hoofdtrainer maakte Buijs bij FC Groningen, waar hij tussen 2018 en 2022 aan het roer stond.

"Ik kijk er enorm naar uit om aan deze klus te beginnen", reageert Buijs op zijn aanstelling. "Ik heb een aantal enorm fijne gesprekken gehad. Daar heb ik een goed gevoel aan over gehouden. Wij moeten er - met z'n allen - elke dag alles aan doen om deze club op een goede manier te vertegenwoordigen. Dat moet de norm zijn. De relatie met de supporters is hierin essentieel. Mij staat bij dat het in Sittard altijd lastig voetballen was, vooral als het publiek erachter ging staan. Dat moeten we ook komend seizoen weer realiseren."

Volgens technisch manager Américo Branco sluit Buijs uitstekend aan op het profiel dat Fortuna vooraf had geschetst. "Hij was vanaf het begin onze eerste keuze voor het hoofdtrainerschap. Danny heeft Eredivisie-ervaring, werkt graag met jonge talenten en kan teams en spelers individueel ontwikkelen", zegt hij. "In de afgelopen periode hebben Danny, Ivo Pfennings en ik meermaals met elkaar om de tafel gezeten. Deze gesprekken verliepen zeer positief en hebben onze keuze alleen maar bevestigd. Zijn filosofie en speelstijl komen overeen met de passie en intensiteit die onze fans, maar ook wij als club graag willen zien."