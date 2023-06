Davy Klaassen breekt tijdens interview: 'Ik zei: trainer, dit is het, ik wil gewoon naar huis'

Davy Klaassen heeft in 2020 bijna moeten smeken om terug te keren naar Ajax. Werder Bremen wilde de middenvelder eigenlijk niet verkopen en hield een transfer aanvankelijk tegen. De inmiddels dertigjarige Klaassen was op een gegeven moment zo wanhopig dat hij brak toen hij zijn trainer vroeg mee te werken aan een overgang.

In een speciaal interview met Ajax TV in het Concertgebouw in Amsterdam blikt Klaassen terug op de transfer. De eerste contacten werden in februari van 2020 gelegd. Toenmalig directeur voetbalzaken Marc Overmars polste hem met een berichtje of hij openstond voor een terugkeer. Enkele maanden later begon Ajax echt werk te maken van de komst van Klaassen.

"Het duurde toen nog wel twee à drie weken voordat het echt rond was. Op een gegeven moment ben ik echt boos geworden. Ik had het gevoel dat Bremen mij niet wilde laten gaan. Toen ben ik naar de trainer gegaan en zei ik: trainer, ik wil eigenlijk weer naar Ajax, naar huis", vertelt een geëmotioneerde Klaassen. "Ik zei tegen hem dat ik echt weg wilde, dat ik niet meer alles kon geven en dat ik dat ook niet eerlijk tegenover de club vond. Hij zei: ik ken je, als het niet doorgaat geef je alsnog 100 procent. Daarop zei ik: trainer, ik wil gewoon naar huis. Ik moest ook huilen. Ik brak echt en zei: dit is het gewoon."

Florian Kohfeldt, toentertijd de trainer van Werder Bremen, liet Klaassen vervolgens weten mee te willen werken aan een vertrek. "Hij zei: ik ga je helpen. Als je zaterdag nog een keer voor mij speelt, doen we het. Toen kwam het goed. Je wilt je zo niet opstellen en je team in de steek laten. Dat was eigenlijk het ergste. Maar ja, toen begreep hij het echt. Ik zei: trainer, het is niet dat ik iets wil, maar dit is zo speciaal voor mij. Het is gewoon mijn club. Bij een andere club was het niet zo geweest.