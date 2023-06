Davy Klaassen genoemd als Plan B voor geval transferpoging mislukt

Davy Klaassen heeft zijn laatste wedstrijd van Ajax mogelijk al gespeeld. De dertigjarige middenvelder staat volgens onder meer Fanatik in de belangstelling van Besiktas. Helemaal bovenaan het Turkse wensenlijstje staat Klaassen niet. Anderson Talisca van Al-Nassr geldt als eerste keuze.

Het is echter nog maar de vraag of Talisca is los te weken bij zijn Saoedische werkgever. De teamgenoot van Cristiano Ronaldo verlengde nog geen twee maanden geleden zijn contract tot de zomer van 2026. Talisca kwam tussen 2016 en 2018 eerder uit voor Besiktas. In die periode was hij goed voor 27 doelpunten in 55 competitiewedstrijden.

Lukt het Besiktas niet om Talisca over te nemen van Al-Nassr, dan melden de Turken zich mogelijk bij Ajax. Klaassen beschikt in de Johan Cruijff ArenA over een contract dat nog één jaar doorloopt. Het voorbije seizoen was de routinier onder Alfred Schreuder en John Heitinga niet altijd zeker van een basisplaats. Van de 33 competitiewedstrijden die hij speelde, verscheen hij 21 keer aan de aftrap en viel hij twaalf keer in.

Er staat deze zomer het nodige te gebeuren bij Ajax. Sven Mislintat is als directeur voetbalzaken op dit moment naarstig op zoek naar een rechtsbenige centrale verdediger en een spits. Tegelijkertijd wordt er getrokken aan spelers als Mohammed Kudus en Edson Álvarez. Ajax moet bovendien nog een nieuwe trainer aanstellen.