Frenkie de Jong uit onvrede: 'Voetbal is leuk, maar sommige dingen hoeven niet'

Frenkie de Jong ziet niet in waarom er zondag een wedstrijd om de derde of vierde plaats in de Nations League gespeeld moet worden. De Nederlander wil er nog wel het beste van maken, maar blijft bij zijn standpunt.

“Ik zei al eerder dat niemand op een wedstrijd om de derde of vierde plaats zit te wachten, op welk toernooi dan ook”, begint De Jong in gesprek met het Algemeen Dagblad. “En in de Nations League al helemaal niet. Maar goed, de wedstrijd staat op het programma, we gaan er maar het beste van maken. Er komen mensen naar het stadion, veel Nederlanders. Dat is wel mooi, we gaan best doen voor die mensen.”

Nederland speelt hoe dan ook tegen een goede tegenstander en heeft nog wel wat te herstellen na de eerste drie wedstrijden on der Ronald Koeman. “Een wedstrijd om je te ontwikkelen als team, dat is dit wel weer”, zegt de creatieve middenvelder. De Jong speelde wel al 43 wedstrijden voor FC Barcelona dit seizoen. “Ik heb niet te veel wedstrijden gespeeld. Voetbal is hartstikke leuk, maar sommige dingen hoeven niet. Zoals een duel om de derde en vierde plek van de Nations League. “

Virgil van Dijk wil zondag wel graag spelen in de wedstrijd in Enschede. “Of we met andere spelers moeten spelen”, herhaalt de aanvoerder de vraag van de interviewer. “Ik wil altijd spelen, maar het is uiteraard aan de bondscoach. We kunnen echt wel verder met wat we hebben laten zien tegen de Kroaten. Maar natuurlijk, we kregen ook vier tegentreffers. Dan moet je om de derde plek spelen en dat is voor ons een wedstrijd waarin we weer kunnen groeien.”