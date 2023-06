Dennis Schouten nog 90 minuten verwijderd van bijzondere aankoop

Roddelpraat-presentator Dennis Schouten is nog 90 minuten verwijderd van een bijzondere aanschaf: twee seizoenskaarten van Almere City. Schouten schreef zondag nog dat de club absoluut geen aanwinst zou zijn voor de Eredivisie, maar kwam daar twee dagen later op terug.

"Helemaal niets uit deze beelden is Eredivisie", schreef Schouten over de club uit Flevoland. "Het treurige clublied gezongen door iemand uit Brabant, het kleine stadionnetje, Almere en niet te vergeten de Almeerders zelf", somde hij vervolgens op. Dat leidde echter tot dusdanig boze reacties dat Schouten twee dagen later met een heel ander bericht kwam.

Artikel gaat verder onder video

"Ik heb het roer omgegooid", schreef Schouten dinsdagmiddag, nog voor de wedstrijd tegen FC Emmen begonnen was. "Mocht Almere promoveren naar de Eredivisie koop ik 2 seizoenskaarten", beloofde hij vervolgens. Hij verheugt zich daar blijkbaar zelfs op, aangezien hij zijn tweet afsluit met de woorden "Hulp Almere!".

De club zette vervolgens een grote stap naar de eerste promotie naar het hoogste niveau. In eigen huis werd de nummer zestien van de Eredivisie, FC Emmen, met 2-0 opzij gezet door de ploeg van Alex Pastoor. Komende zondag kunnen de Almeerders de klus in Drenthe klaren. Wordt de return overleefd, dan mag de in 2005 opgerichte club zich volgend seizoen Eredivisionist noemen.