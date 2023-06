Dennis Schouten schrikt van beelden en spreekt zich uit over mogelijk Eredivisie-schap Almere City

Almere City is na het bereiken van de finale van de play-offs nog maar één stap verwijderd van promotie. Dennis Schouten vindt de club uit Flevoland allesbehalve Eredivisie-waardig.

Almere City plaatste zich zaterdag voor de finale van de play-offs door na penalty’s te winnen van VVV-Venlo. Het behalen van de laatste ronde werd na afloop groots gevierd in het Yanmar Stadion. Beelden van dat feestje werden zondag door een supporter van de club op Twitter gedeeld, waar Schouten vervolgens op reageerde.

'Helemaal niets uit deze beelden is Eredivisie', schrijft Schouten, die onder meer bekend is van juicekanaal Roddelpraat. 'Het treurige clublied gezongen door iemand uit Brabant, het kleine stadionnetje, Almere en niet te vergeten de Almeerders zelf', somt hij op waarom Almere City in zijn ogen niet in de Eredivisie thuishoort.

Almere City speelt deze in een tweeluik met FC Emmen om promotie naar de Eredivisie. De heenwedstrijd wordt dinsdag en de return zondag gespeeld.