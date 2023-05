NAC Breda kan klein feestje vieren ondanks opmerkelijke rode kaart van Javier Vet

NAC Breda heeft zich geplaatst voor de play-offs om promotie/degradatie. De ploeg van trainer Peter Hyballa verzekerde zich zondag van een ticket door Almere City met 0-2 te verslaan. Het meest opmerkelijke moment van de wedstrijd vond plaats in de 59ste minuut, toen Javier Vet van het veld wetd gestuurd.

NAC had een punt nodig om een plek in de play-offs veilig te stellen en veroverde er dus drie. De score werd na een halfuur geopend door Sabir Agougil, die met een verwoestende uithaal vanaf dertig meter zijn teamgenoten versteld deed staan. Enkele minuten later werd het ook 0-2 via Elías Már Ómarsson, die de keeper van Almere City op het verkeerde been zette en daarna afrondde.

Na rust werd er niet meer gescoord in Almere. Wel viel er een opmerkelijke rode kaart. Vet werd door Edwin van de Graaf met een directe rode kaart van het veld gestuurd nadat hij - terwijl de bal niet in de buurt was - een beuk uitdeelde aan Théo Barbet. Even later slingerde hij Jeredy Hilterman op de bon omdat de spits bij zijn invalbeurt te vroeg het veld betrad.

Bij Breda richt men zich na het veroveren van het ticket voor de play-offs op de vijfde plaats. NAC mag de eerste ronde overslaan als het de plek op de ranglijst vasthoudt.