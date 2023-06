Dennis te Kloese heeft slecht nieuws voor Feyenoord-fans richting komend seizoen

Feyenoord speelt ook volgend seizoen zijn thuiswedstrijden met netten om het veld. Zoals de zaken er nu voorstaan, worden de veiligheidsmaatregelen in De Kuip niet versoepeld. Dat heeft algemeen directeur Dennis te Kloese verteld in een interview met RTV Rijnmond.

Om te voorkomen dat er voorwerpen op het veld worden gegooid, hingen de afgelopen maanden veiligheidsnetten in het stadion van Feyenoord. In april scherpte de KNVB de regels aan nadat Davy Klaassen tijdens De Klassieker een hoofdwond opliep. Een wedstrijd moet nu direct stilgelegd worden als er vanuit het publiek een voorwerp op het veld wordt gegooid.

Zolang de KNVB niets doet aan de regelgeving, gaat Feyenoord zijn veiligheidsmaatregelen waarschijnlijk niet versoepelen. "Ik denk niet dat het makkelijk is om te overwegen om de netten weer weg te halen, als deze regelgeving er nog steeds is. Ik vind dat een te groot risico", zo laat Te Kloese weten.

"We beginnen aan een nieuw seizoen, een nieuwe ronde met nieuwe kansen. Dus wij gaan actief in gesprek om te bepalen wat het juiste besluit is. Maar dat wij kunnen voetballen, het voetbal zelf, de spelers en de trainers, dat moet beschermd worden. En daar hebben de netten ook een rol in gespeeld", aldus de algemeen directeur.