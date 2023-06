Deze 'best wel grote club' wil(de) Quilindschy Hartman overnemen van Feyenoord

De 'best wel grote club' die zich in de winter bij Feyenoord heeft gemeld voor Quilindschy Hartman is Bayer Leverkusen, zo heeft Rutger Vinke bekendgemaakt. De 21-jarige linksback staat nog altijd op de radar van de Duitse club.

Vinke onthulde enkele maanden geleden bij Studio 1908 dat er tijdens de winterse transferperiode een club, die op dat moment nog actief was in een van de Europese toernooien, zich bij Feyenoord had gemeld voor Hartman. "Daar wilde Dennis te Kloese niets van weten. Het werd gelijk van tafel geveegd, want Feyenoord wilde zijn beste linksback niet verkopen", zei hij destijds.

Artikel gaat verder onder video

Vinke onthult deze zondag dat Bayer Leverkusen de club was de geïnteresseerd was in de diensten van Hartman. "Die belangstelling blijft staan", zegt de man achter Feyenoord Transfermarkt. "Ik sluit niet aan dat Leverkusen voor hem terugkomt."

Hartman is het afgelopen seizoen doorgebroken bij Feyenoord en schopte het in mei zelfs tot de voorselectie van het Nederlands elftal. De laatste schifting overleefde hij echter niet. Op dit moment is de linksback met Jong Oranje actief op het EK in Georgië en Roemenië. Het contract van Hartman bij Feyenoord loopt nog twee jaar door, tot de zomer van 2025.