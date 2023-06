Dit zijn de odds voor de Champions League-finale tussen Manchester City en Internazionale

Het is de dag van de Champions League-finale. Het Atatürk Olympisch Stadion in Istanboel is vanavond het decor van de clash tussen Manchester City en Internazionale. Samen met Jack's blikt FCUpdate vooruit op de eindstrijd.

De finale van de Champions League kent een duidelijke favoriet. Verwacht wordt dat Manchester City met de titel aan de haal gaat. De ploeg van trainer Pep Guardiola verkeert in bloedvorm en won dit seizoen ook al de Premier League en FA Cup. Met het winnen van de Champions League wordt de treble gecompleteerd.

Artikel gaat verder onder video

Internazionale is de underdog in de finale. De club van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij eindigde slechts als derde in de Serie A, maar won daarentegen wel de Supercoppa en Coppa Italia. Internazionale hoopt het vanavond beter te doen dan AS Roma (Europa League) en Fiorentina (Conference League). Zij gingen onlangs onderuit in hun Europese finale.

Voor de eindzege van Manchester City in de Champions League staat bij Jack's een odd van 1.46, terwijl inzetten op Internazionale 4.35 de inzet kan opleveren? Denk je dat Manchester City de finale al in de reguliere speeltijd beslist? Zet in en win 1.46 keer de inzet.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+