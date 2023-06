Almere City lijkt zo goed als zeker te gaan promoveren naar de Eredivisie. De Almeerders stonden door de zege in het thuisduel al met 2-0 voor en gaan inmiddels ook in Drenthe aan de leiding. Rajiv van La Parra en middenvelder Jorrit Smeets wisten zondagavond voor een vreugde-explosie in het uitvak van de club uit Flevoland te zorgen. Voor FC Emmen lijkt het doek gevallen.

😱 Het gaat hard in Emmen:



⚽ 50' Rajiv van La Parra, 0-1

⚽ 53' Jorrit Smeets, 0-2

⚽ 58' Jari Vlak, 1-2#emmalm pic.twitter.com/m4t5do7pg1 — ESPN NL (@ESPNnl) June 11, 2023