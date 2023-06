Driessen keihard voor Oranje: 'Wat mij dan altijd het meest stoort zijn al die lulverhalen vooraf'

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor het optreden van het Nederlands elftal in de eerste helft van de ontmoeting met Italië. De formatie van bondscoach Ronald Koeman had na de nederlaag tegen Kroatië nog wat recht te zetten, maar kwam volgens de verslaggever van De Telegraaf voor de pauze ‘lachwekkend’ voor de dag. Oranje slaagde er in de tweede helft weliswaar in om er nog een klein beetje een wedstrijd van te maken, maar ook daarvan is Driessen niet onder de indruk.

Koeman beleeft een zeer teleurstellende rentree als bondscoach van het Nederlands elftal. Na de kansloze nederlaag in en tegen Frankrijk, gevolgd door een matige vertoning tegen Gibraltar, hoopte Oranje in de Final Four van de Nations League de draad weer op te pakken. Maar na de verliespartij tegen Kroatië volgde zondagmiddag in Enschede wederom een wedstrijd om snel te vergeten. Vooral voor de pauze leek het helemaal nergens op wat Oranje liet zien. “De eerste helft was eigenlijk lachwekkend”, zegt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Elke Italiaanse aanval was een kans.”

Frenkie de Jong stak in de aanloop naar het treffen met Italië zijn mening over de strijd om de bronzen plak niet onder stoelen of banken. De middenvelder van FC Barcelona gebruikte niet exact deze woorden, maar het kwam er sterk op neer dat hij de wedstrijd in de Grolsch Veste liever niet wilde spelen. “Je zag inderdaad dat een paar spelers niet alles gaven, terwijl je dat wel mag verwachten van spelers van het Nederlands elftal”, stelt Driessen, die in de dagen ervoor ook nog andere verhalen had gehoord. “Wat mij dan altijd het meest stoort zijn al die lulverhalen vooraf, dat ze er nog alles aan gaan doen en het een belangrijke wedstrijd is, ook met het oog op Griekenland en Ierland. Het zijn allemaal praatjes voor de vaak.”

“Ik weet dat dat heel vaak het geval is bij persconferenties, maar laat het dan ook zien”, vervolgt Driessen. “Maar als je dan zo nadrukkelijk door het ijs zakt, dan vind ik dat alles en iedereen een enorme draai om z’n oren verdient, zowel spelers als coaches. Zij zijn er allemaal bij en vertellen al die lulverhalen aan ons. Wij tikken het gedienstig op en zien tijdens de wedstrijd dat er uiteindelijk helemaal niks van terechtkomt. Dat frustreert”, spreekt de chef voetbal van De Telegraaf zijn ergernis uit. Driessen zag dat Koeman er in de eerste helft niet in slaagde het tij te keren. “Het enige waarmee hij zijn spelers heeft kunnen bereiken is door in de rust voor een totaal ander systeem te kiezen en er een alles-of-niets-wedstrijd van te maken, waarin iedereen verantwoordelijk was voor z’n eigen mannetje.”

Het Nederlands elftal kwam na de pauze weliswaar twee keer terug in de wedstrijd, maar volgens Driessen biedt het optreden in de tweede helft evenmin hoop voor de nabije toekomst. “Dat is eigenlijk de tactiek van de middeleeuwen. Je gebruikt het eigenlijk alleen maar als je iets moet forceren in de slotfase van een wedstrijd. Als je 2/3-0 achterstaat en je maakt nog een kans om iets te doen, dan ga je in het eerste half uur toch wat gereserveerder spelen. Op een gegeven moment stonden er gewoon vijf Italianen tegenover twee Nederlanders. Wie denkt dat de tweede helft een houvast is, die komt echt van een koude kermis thuis als het Nederlands elftal dit nog een keer doet.”