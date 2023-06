Driessen verbaast zich over Mislintat: 'Dat is een hele domme opmerking van die kerel'

Sven Mislintat sprak deze week met de pers over de zoektocht van Ajax naar een nieuwe trainer. De directeur voetbalzaken werd gevraagd of de opvolger van John Heitinga moet beschikken over Champions League-ervaring. Het daaropvolgende antwoord deed bij Valentijn Driessen de wenkbrauwen fronsen.

De vraag werd gesteld omdat Kjetil Knutsen, die nog nooit op het allerhoogste niveau heeft getraind, in beeld is bij Ajax. "Ik kreeg een profiel van die man doorgestuurd. Daarin stonden alle dingen die hem kenmerken: aanvallend, attractief voetbal met een idee aan de bal. Mislintat werd gevraagd wat het profiel van de nieuwe trainer is en toen werden al die dingen gezegd. Het was eigenlijk alsof hij dat oplepelde", vertelt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Verweij vroeg daarop of het belangrijk is voor de nieuwe trainer om Champions League-ervaring te hebben. "Mislintat begon toen te lachen en zei: nee, we spelen volgend seizoen geen Champions League, dus dat maakt niet uit", aldus Verweij. Het antwoord van de directeur voetbalzaken van Ajax verbaast Driessen. "Het is eigenlijk een hele domme opmerking van die kerel, want Ajax wil wel naar de Champions League. Dat is het niveau waarop de club wil acteren, waar de lat ligt."

"Hij legt de lat gewoon op Europa League-niveau", gaat Driessen verder. "Er is toch geen trainer van Ajax die zegt dat hij genoegen neemt met de Europa League? En deze directeur voetbalzaken roept dat. Je moet roepen: Champions League, dat is ons niveau. Deze trainer gaat ons naar de Champions League brengen en de overwintering in de Champions League."

