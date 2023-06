'Eerste uitgaande transfer voor Ajax kan deze week beklonken zijn'

Edson Álvarez heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Borussia Dortmund en wil graag de overstap naar Duitsland maken. Naar verluidt kan de deal halverwege deze week worden afgerond en verlaat de Mexicaan Ajax.

Álvarez zou dolgraag de overstap willen maken naar Dortmund en hij heeft al een persoonlijk akkoord bereikt, meldt BILD. Ajax eiste onlangs nog 45 miljoen euro voor de verdedigend ingestelde middenvelder, maar dat vindt Dortmund te veel.

De huidige nummer twee van Duitsland denkt een akkoord te bereiken voor 35 miljoen euro plus nog wat bonussen. Álvarez wordt dan de tweede aankoop voor Dortmund deze zomer na het transfervrij aantrekken van Ramy Bensebaini.

Voor Sven Mislintat wordt het de eerste echte klapper die hij gaat maken sinds zijn aanstelling in Amsterdam. Álvarez was in het voorbije seizoen een van de sterkhouders in Amsterdam en hield de ploeg af en toe nog in leven. Met Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic zijn er wel al nieuwe middenvelders binnengehaald.