Eniola Aluko: ‘Kritiek op mijn transfersuggestie was racisme, seksisme en vrouwenhaat’

Eniola Aluko heeft donderdag hard uitgehaald naar haar criticasters. De oud-voetballer van onder meer Chelsea en de nationale ploeg van Engeland ontving onlangs veel kritiek na een tamelijk bizarre suggestie in de transfersaga rondom Declan Rice. Volgens Aluko was de kritiek ingegeven door seksisme, racisme en vrouwenhaat.

Arsenal lijkt voor maximaal 122 miljoen euro aan de haal te gaan met de zomerse komst van Rice. West Ham United ontving volgens Engelse media ook een aanbieding van Manchester City op de middenvelder, maar Aluko suggereerde dat de landskampioen niet daadwerkelijk geïnteresseerd was in Rice. Volgens Aluko zou Arsenal-trainer Mikel Arteta zijn goede vriend, voormalig collega en Manchester City-coach Josep Guaridola verzocht hebben een bod uit te brengen op Rice, puur zodat hij daarmee de clubleiding van Arsenal zover zou krijgen het maximale te geven in een biedingenoorlog.

Artikel gaat verder onder video

Aluko paste voorgenoemde strategie naar eigen zeggen zelf regelmatig toe bij Aston Villa, waar zij van januari 2020 tot juni 2021 als technisch directeur van het vrouwenteam werkzaam was. “Ik belde dan wel eens een grote club en vroeg dan of zij een bod wilde uitbrengen op een bepaalde speler. Daarmee dwong ik mijn eigen club feitelijk om het bod op een speler te verhogen”, werd Aluko geciteerd bij talkSPORT. “Ik denk niet dat Manchester City echt geïnteresseerd is in Declan Rice. Ik denk dat Arteta Guardiola gebeld heeft en hem heeft gevraagd een bod uit te brengen op Rice, zodat de Arsenal-clubleiding zich genoodzaakt zou zien om een hoger bod uit te brengen.”

De theorie leidde tot verbazing bij velen. Onder anderen Simon Jordan, voormalig clubeigenaar van Crystal Palace, zei live bij talkSPORT dat de suggestie van Aluko ‘nergens op sloeg’. Ook op social media was er verbijstering over de theorie van Aluko. De in Nigeria geboren oud-spits haalt nu echter haar gelijk en stelt dat de kritiek op haar persoon met name was ingegeven door seksisme, racisme en vrouwenhaat. “Het lijkt erop dat de onwetende en hersenloze analist toch een idee had waar ze het over had”, zegt Aluko cynisch op Instagram. “Ik dank talkSPORT voor het platform dat zij mij geboden hebben.”

“Ik ben voorzichtig als ik zeg dat ik al voorspelde dat Rice niet naar Manchester zou gegaan”, vervolgt Aluko. “Velen hebben vandaag gelachen, maar het is nu erg stil onder de haters. Veel haters zijn plotseling spoorloos. Excuses zijn een stuk minder luid dan het gebrek aan respect. Meningsverschillen horen erbij, maar mensen dienen meningsverschillen niet te gebruiken om seksistisch, racistisch en hatelijk te zijn naar vrouwen in de voetballerij. Het is een schande en ik zal het niet negeren voor mannen die hun eigen jaloezie en onzekerheid projecteren middels beledigingen. Vrouwen zullen niet verdwijnen uit de voetballerij: wen eraan. We weten waar we het over hebben, we beschikken over professioneel inzicht en we spreken vanuit ervaring. Neem iets van ons aan, of niet. Wees het met ons eens, of niet. Maar als je racisme, seksisme en vrouwenhaat gebruikt, dan ben JIJ het probleem en laat je je eigen ware aard zien. Als je je tijd besteedt door vrouwen in de voetballerij aan te vallen, laat je zien dat je NOOIT op hetzelfde level zal zijn. Je mag je mening hebben, gebruik je mening niet om racistisch, seksistisch en vrouwonvriendelijk te zijn”, briest Aluko.

Onder anderen Fabrizio Romano en David Ornstein meldden maandag dat Manchester City een bod van maximaal 104 miljoen euro had uitgebracht op Rice. Nadat Arsenal woensdag een bod van maximaal 122 miljoen euro neerlegde bij West Ham, haakte Manchester echter af in de race om de 24-jarige middenvelder. Hoewel Arsenal de komst van Rice nog niet officieel heeft bekendgemaakt, wijst alles erop dat de toekomst van de controleur in Noord-Londen ligt.