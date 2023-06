'Topclub uit de Eredivisie heeft serieuze interesse in Noa Lang'

Noa Lang wordt door PSV nauwlettend in de gaten gehouden, melden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad. De Eindhovenaren zien de buitenspeler van Club Brugge graag terugkeren in de Eredivisie.

Deze week liet Noa Lang al weten bij Ziggo Sport dat hij een terugkeer naar de Eredivisie niet uitsloot. “Eerst zei ik stellig nee, maar ik ben pas vader geworden”, zei de Oranje-international. “Misschien één of twee jaar, kan geen kwaad. Als ik bij Ajax of PSV had gedaan wat ik drie seizoen bij Club Brugge heb gedaan, speelde ik nu bij een Europese topclub. Blijkbaar verkopen ze in België niet goed.”

Op dit moment wil zaakwaarnemer Ali Dursun nog niks bevestigen over deze interesse, schrijft het ED. Vermoedelijk moet de aanvaller twaalf miljoen euro gaan kosten en als PSV wil doorpakken kan dit nog een zware onderhandeling gaan worden. Club Brugge zou willen meewerken aan een overgang, maar wil er wel heel veel geld uithalen. Vorig seizoen legde de Belgische club nog een bod van 15 miljoen euro van LOSC Lille naast zich neer.

De overstap van Lang naar de Eindhovenaren kan nog gevoelig liggen in Amsterdam, omdat hij een verleden heeft bij Ajax. Ook is de aanvaller een uitgesproken Ajacied. De vleugelspeler verliet de jeugd van Feyenoord om voor zijn favoriete club Ajax te gaan voetballen. Die club verhuurde hem nog een jaar aan FC Twente en verkocht Lang daarna aan Club Brugge.