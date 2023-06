'Erik ten Hag zet één naam bovenaan wensenlijst; vraagprijs is 35 miljoen euro'

Erik ten Hag wil deze zomer een keeper binnenhalen en Jordan Pickford staat bovenaan zijn lijst, zo meldt talkSPORT. De trainer van Manchester United verkeert in onzekerheid over de toekomst van David de Gea, maar ongeacht die uitkomst wil hij een nieuwe doelman verwelkomen.

De Gea beschikt over een aflopend contract en kan in principe dus transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Hij heeft echter ook de optie om zijn verbintenis op Old Trafford met een jaar te verlengen. Ten Hag heeft laten weten de Spanjaard graag te behouden, maar kijkt ondertussen dus ook naar andere keepers. Een nieuwe doelman moet De Gea vervangen of als diens concurrent worden binnengehaald.

Pickford is in de ogen van de Nederlander een geschikte aanwinst. De 29-jarige keeper verdedigt al zes seizoenen het doel van Everton en ligt nog vier jaar vast bij the Toffees, waardoor een transfersom betaald zal moeten worden. Naar verluidt wil Everton zakendoen bij een bedrag van circa 35 miljoen euro.

Pickford was in de slotfase van het seizoen belangrijk voor Everton in de strijd tegen degradatie, maar wil graag hogerop. Hij droomt ervan te spelen in de Champions League en zou die kans bij Manchester United kunnen krijgen. Volgens The Sun houdt ook Tottenham Hotspur de doelman van Everton in de gaten en ziet Aston Villa in Pickford een geschikte opvolger indien Emiliano Martínez vertrekt. Ook wordt gespeculeerd dat Manchester United doelman Tom Heaton kan betrekken in een deal; hij werkte in het verleden bij Burnley samen met Everton-trainer Sean Dyche.