Erwin van de Looi kiest voor Feyenoorder als aanvoerder Jong Oranje

Quinten Timber zal tijdens de EK-campagne van Jong Oranje de aanvoerdersband dragen. De Feyenoorder is door bondscoach Erwin van de Looi aangewezen om die rol te vervullen. Dat werd maandagavond bekendgemaakt door Stef de Bont van Voetbal International.

Timber krijgt hiermee de voorkeur boven spelers die al wel eens voor het ‘grote’ Oranje hebben gespeeld, bijvoorbeeld Devyne Rensch, Ryan Gravenberch en Kenneth Taylor. Deze drie spelers zijn overigens ook niet uitgekozen als reserve-aanvoerder, deze rol wordt vervuld door Wolfsburg-verdediger Micky van de Ven.

Jong Oranje speelt de driepoulewedstrijden tegen de leeftijdsgenoten van België, Portugal en Georgië. Laatst genoemde is het land waar het toernooi zich, samen met Roemenië, afspeelt. Timber zal tijdens deze wedstrijden dus de band om de arm dragen.

De 22-jarige middenvelder kende een prima seizoen bij Feyenoord. Timber maakte vorige zomer de overstap naar Rotterdam nadat hij indruk had gemaakt bij FC Utrecht. De rechtspoot speelde slechts één seizoen in de Domstad. Hij maakte daarvoor deel uit van Jong Ajax, maar een debuut in de hoofdmacht van de Amsterdammers zat er niet in.