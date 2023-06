Erwin van de Looi komt met hoopvolle woorden voor oud-Feyenoorder; vervanger Timber lijkt bekend

Het is do or die voor Jong Oranje. Als de ploeg van Erwin van de Looi dinsdagavond niet weet te winnen van Georgië, is het uitgeschakeld op het EK Onder 21. Jong Oranje moet het in die wedstrijd ook nog een stellen zonder de geschorste aanvoerder Quinten Timber. Van de Looi vertelt tegen Voetbal International welke opties die heeft als vervangers op die positie.

Timber pakte tegen Portugal Onder 21 een gele kaart waardoor hij het affiche met koploper Georgië aan zich voorbij moet laten gaan. De meest waarschijnlijke vervanger heet Wouter Burger. “Die speelt eigenlijk continu goed. Die heeft een heel sterk jaar gehad bij Basel en dat trekt hij bij ons door. Ik denk dat het spel dat we spelen ook heel goed bij hem past”, zegt Van de Looi in een uitgebreide voorbeschouwing tegen VI.

Of we de naam Wouter Burger dan alvast op het wedstrijdformulier kunnen schrijven, is volgens de bondscoach niet de bedoeling. “Dat zou ik niet doen. We hebben ook Ludovit (Reis, red) die daar nog kan spelen. Die maakt ook een goede indruk en heeft een sterk seizoen achter de rug. We gaan gewoon kijken wat we dinsdag nodig hebben”, gaat Van de Looi verder.

Door een gelijkspel tegen België Onder 21 (0-0) en een remise tegen Portugal Onder 21 (1-1) moet Jong Oranje alle zeilen bijzetten om zich te plaatsen voor de knock-out-fase. Er moet gewonnen worden van Georgië, al wordt dat een zware kluif. “Ze staan bovenaan, het is een ‘finale’ en ze spelen thuis voor veertigduizend toeschouwers”, weet Van de Looi, die stelt dat zijn elftal niet met knikkende knietjes naar het duel afreist.