Verwachte opstelling Jong Oranje: Van de Looi passeert Ajacied voor allesbeslissend duel tegen Georgië

Het Jong Oranje van bondscoach Erwin van de Looi speelt vanmiddag de allesbeslissende wedstrijd tegen gastland Georgië in de groepsfase van het EK Onder 21. Bij een overwinning is de ploeg zeker van een plek bij de laatste acht in het toernooi. Van de Looi voert naar verwachting twee wijzigingen door in zijn basiself, die om 18.00 uur aftrapt in het Boris Paichadze-stadion in Tblisi.

De eerste is noodgedwongen; Quinten Timber pakte zowel tegen België (0-0) als Portugal (1-1) een gele kaart en is derhalve geschorst voor de derde groepswedstrijd. De aanvoerder wordt volgens het Algemeen Dagblad vervangen door Wouter Burger (FC Basel), die de voorkeur zou krijgen boven Ludovit Reis (HSV).

In de viermansdefensie zou Van de Looi geen plek meer hebben voor Devyne Rensch, die de eerste twee wedstrijden nog in de basis mocht beginnen. De Ajacied is volgens de krant zijn basisplaats kwijt aan Milan van Ewijk (sc Heerenveen), die in de eerste twee duels vanaf de bank kwam. Verder laat Van de Looi zijn andere negen basisspelers tegen zowel België als Portugal dinsdag staan.

Verwachte opstelling Jong Oranje: Bart Verbruggen; Milan van Ewijk, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven(c), Quilindschy Hartman; Wouter Burger, Ryan Gravenberch, Kenneth Taylor; Jurgen Ekkelenkamp, Brian Brobbey, Crysencio Summerville