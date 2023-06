ESPN verwijdert na storm van kritiek fragment over aan Ajax gelinkte Knutsen

ESPN heeft maandagavond een fragment uit de uitzending van Voetbalpraat van Twitter verwijderd. Er klonk veel kritiek op de tweet, waarin de de mogelijke komst van Kjetil Knutsen als hoofdtrainer van Ajax ter sprake kwam. Men viel vooral over het feit dat de 54-jarige oefenmeester van Bodø/Glimt door Freek Jansen werd weggezet als 'Noorse kunstgrastrainer die tussen de ijsberen een ploeg traint'.

De opmerking van Jansen deed de andere tafelgasten van het praatprogramma schaterlachen. "Een kunstgrastrainer", herhaalde Kenneth Pérez al lachend de woorden van Jansen. "Hij heeft nog nooit een team op normaal gras en buiten Noord-Noorwegen getraind", lichtte Jansen zijn woordkeuze toe. "Dat moet dan mogelijk de opvolger van John Heitinga zijn."

Dat Ajax mogelijk in zee gaat met Knutsen, roept vraagtekens op bij Jansen. "Het lijkt mij in dit geval op zijn plaats om een gezonde dosis scepsis te hebben", gaf de clubwatcher van Ajax aan. "Wie wil jij dan", vroeg Pérez. "Er is één absolute topkandidaat. Dat is Peter Bosz. Als je hem dan om onbeduidende reden niet neemt, is iemand als Pascal Jansen een prima trainer om naar Ajax te halen."

Knutsen werkt in Noorwegen met een grote technische staf. "Daar zitten vijf psychologen, twee ademhalingscoaches en een militair in", aldus Jansen. "In een normale situatie, met Van der Sar en Overmars, kun je die gok nemen. Maar als de hele voetbalorganisatie op zijn gat ligt en je hebt een Duitser aangetrokken die net goed en wel vijftien dagen begonnen is en je haalt ook iemand uit Noord-Noorwegen die verder niks weet, dan geef je het echt totaal uit handen."

ESPN zette het fragment op Twitter en verwijderde het even later meer. Mogelijk heeft dat te maken met de vele kritiek die de tweet kreeg. 'Data-Duitser' (Mislintat), 'kunstgrastrainer' (Knutsen). Het Nederlandse voetbaljournaille duwt buitenlanders buiten hun eigen netwerk razendsnel in een hokje (framing). Een ietwat opener blik zou op z'n plaats zijn wellicht', reageerde iemand. 'Ontzettend luie journalistiek. Gaan we de volgende Italiaan een ‘pizzabakker’ of de volgende Mexicaan een ‘sombrero-drager’ noemen?’, reageerde een ander.

