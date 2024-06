Manchester City lijnrecht tegenover Premier League en begint eigen rechtszaak

Manchester City is een juridische strijd begonnen tegen de Premier League, zo schrijft The Times. De rechtszaak tussen de club en competitie zal maandag van start gaan, waarna binnen twee weken een uitspraak zal volgen.

De uitslag van deze rechtszaak kan een flinke impact hebben op een ander juridisch proces waar Manchester City bij is betrokken. De Engelse landskampioen is namelijk 115 keer aangeklaagd voor het overtreden van de financiële regels van de Premier League. Die zitting zal in november van start gaan en duurt vermoedelijk zes weken met mogelijk zelfs degradatie als gevolg. Volgens de krant wil City de rechtszaak van volgende week gebruiken om de regels rondom Associated Party Transactions (APT) teniet te doen. The Citizens zijn namelijk van mening dat deze regels in strijd zijn met de wet.

Artikel gaat verder onder video

De APT-regels werden ingevoerd in december 2021 nadat Newcastle United werd overgenomen door Saoedi-Arabië. Deze regels moeten ervoor zorgen dat de Premier League competitief blijft. Dit gebeurt door commerciële samenwerkingen met bedrijven gelieerd aan de eigenaar te blokkeren. Deze regels stoten City tegen het zere been. In een juridisch document omschrijft de club zichzelf als het slachtoffer van “discriminatie”. Ook vinden ze de goedkeuring van de regels door rivaliserende clubs een poging om de prestaties tegen te houden en spreken ze van een “tirannie van meerderheid”.

Volgens de krant zijn de overige negentien clubs ook uitgenodigd om deel te nemen aan het proces en hebben tien tot twaalf clubs zich daadwerkelijk gemeld. Zij zouden getuigenverklaringen of bewijsbrieven hebben geschreven in steun voor de Premier League. De clubs die getuigenverklaringen hebben gegeven worden mogelijk opgeroepen om het woord te nemen tijdens de hoorzitting.

Mocht City de rechtszaak weten te winnen, zal de club zelf de waarde van de sponsordeals mogen bepalen, zonder onafhankelijk onderzoek. Dat betekent dat de Engelse landskampioen veel meer geld kan ophalen en daarmee meer kan uitgeven aan spelers. Daarnaast zijn de overige PL-clubs bang dat een winst van City in deze rechtszaak doorslaggevend zal zijn in de zitting van november over de 115 vermeende vergrijpen, die zijn begaan tussen 2009 en 2023. Manchester City ontkent alle 115 aanklachten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Guardiola prijst voormalig Ajax-speler: ‘Hij behoort tot de vijf besten ter wereld op zijn positie’

Manchester City likt de wonden na de met 1-2 verloren FA Cup-finale tegen aartsrivaal Manchester United.