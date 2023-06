'FC Emmen heeft opvolger van Lukkien na zoektocht vol afzeggingen eindelijk binnen'

Fred Grim gaat de naar FC Groningen vertrokken Dick Lukkien opvolgen bij FC Emmen. De club degradeerde afgelopen zondag uit de Eredivisie en was de laatste weken in gesprek met meerdere kandidaten. Grim gaat volgens Voetbal International een contract voor twee seizoenen tekenen in Emmen.

Emmen kreeg in maart van dit kalenderjaar al te horen dat Lukkien de stap naar Groningen zou maken. Sindsdien ging de clubleiding in gesprek met meerdere mogelijke opvolgers. Danny Buijs koos uiteindelijk voor een avontuur bij Fortuna Sittard. Rob Penders (FC Eindhoven) en Ivar van Dinteren (FC Twente) kwamen er niet uit met de club, die via de nacompetitie degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie.

De 57-jarige Grim ziet de uitdaging aan De Oude Meerdijk wel zitten. Hij zat zonder club nadat Willem II hem eerder dit seizoen op straat zette. Daarvoor werkte de oud-doelman in de jeugdopleiding van Ajax, als assistent bij Sparta Rotterdam en het Nederlands elftal. Namens Oranje fungeerde hij zelfs een tijdje als interim-bondscoach. Daarna was Grim hoofdtrainer bij RKC Waalwijk en Willem II.

Namens de Waalwijkers liet Grim zien waar men in Emmen komend seizoen op hoopt. De oefenmeester slaagde er met RKC namelijk in om vanuit de Keuken Kampioen Divisie te promoveren naar de Eredivisie. Dat deed hij in een knotsgekke finale tegen Go Ahead Eagles, dat uiteindelijk met 4-5 werd verslagen. Zijn avontuur bij Willem II werd vervolgens geen succes en in Drenthe hoopt de geboren Amsterdammer op beterschap.