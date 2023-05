Slot wijzigt kampioensploeg op twee posities; Wieffer schuift linie naar achteren

De opstelling van Feyenoord voor de competitiewedstrijd tegen FC Emmen is bekend. Ondanks de festiviteiten na het behalen van het kampioenschap houdt Arne Slot voor een groot deel vast aan de opstelling van vorige week in het kampioensduel. Mats Wieffer schuift een linie naar achteren, waardoor Quinten Timber de positie op het middenveld overneemt. Lutsharel Geertruida schuift door naar de rechtsbackpositie.

Santiago Giménez kon vrij krijgen van zijn trainer, maar wilde zelf graag blijven. De Mexicaan krijgt een drukke zomer, want zijn land doet mee aan de Gold Cup. Door deze deelname heeft de spits weinig vrij, maar dat weerhoudt hem niet om te spelen.

Marcus Pedersen heeft de training geblesseerd verlaten en kan niet meedoen tegen FC Emmen. De Noor stond vorige week nog in de basis, maar kan in ieder geval deze wedstrijd niet meedoen. Buiten de blessure van de rechtsback zijn ook Gernot Trauner en Patrik Walemark uitgeschakeld voor de rest van het seizoen.

FC Emmen speelt nog tegen degradatie en staat op dit moment op de zestiende plek. Bij een overwinning op de landskampioen kunnen de Drentenaren over Excelsior heengaan. Dick Lukkien heeft een aantal wijzigingen gedaan in de basiself. Julius Dirksen moet plaatsmaken voor Lorenzo Burnet en Jeroen Veldmate neemt de plek van Mohamed Bouchouari over.

Opstelling FC Emmen: Van der Hart; Te Wierik, Araujo, Veldmate, Burnet; Veendorp, El Messaoudi, Diemers; Romeny, Zivkovic, Antonisse.



Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Wieffer, Hancko, Hartman; Timber, Szymanski, Kökçü; Paixao, Giménez, Idrissi.

De wedstrijd tussen FC Emmen en Feyenoord is te volgen via ons liveverslag.