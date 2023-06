FC Groningen loopt blauwtje bij bekersensatie: 'Hij heeft er heel lang over nagedacht'

FC Groningen heeft een poging ondernomen om Floris van der Linden in te lijven. De 27-jarige spits van Spakenburg, die zich het voorbije seizoen tot topscorer van de KNVB Beker kroonde, zag een overgang naar de uit de Eredivisie gedegradeerde club echter niet zitten.

"We wilden Floris heel graag hebben", erkent algemeen directeur Wouter Gudde in gesprek met ESPN. "Floris is een wat ander type speler. We zoeken nog iemand die ook door de lucht goed bereikbaar is. We denken dat Floris ons niveau zeker aankan en misschien nog wel meer."

Artikel gaat verder onder video

Volgens Gudde heeft Van der Linden meer aanbiedingen naast zich neergelegd. "Hij is begonnen aan zijn maatschappelijke carrière, is manager bij een financieel adviesbureau en heeft een huis gekocht in Amsterdam. Hij heeft er heel lang over nagedacht, maar wilde dat niet opgeven. Dat is alleen maar te respecteren. Voor ons is het wel jammer, want de deur stond voor hem wagenwijd open."

Van der Linden, die in het verleden 23 wedstrijden voor Telstar in de Keuken Kampioen Divisie speelde, was afgelopen seizoen goed voor vijf doelpunten in de KNVB Beker en werd daarmee topscorer van het toernooi. Spakenburg bereikte, mede dankzij de goals van Van der Linden, de halve finale. Daarin was PSV met 1-2 te sterk.