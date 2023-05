'FC Groningen hoopt cultspits met 25 goals aan te trekken als vervanger van Pepi'

FC Groningen is in de zoektocht naar een nieuwe spits voor in het volgende seizoen uitgekomen bij Kevin van Veen. De aanvaller van het Schotse Motherwell kende een zeer succesvol seizoen, wat bij de Trots van het Noorden niet onopgemerkt is gebleven. De ervaren spits, die in het verleden in Nederland uitkwam voor SC Cambuur en TOP Oss, moet Ricardo Pepi opvolgen in de Euroborg.

Dat meldt RTV Noord maandagmiddag. Volgens het medium heeft FC Groningen alle pijlen gericht op Van Veen, die dit seizoen furore maakte op het hoogste niveau van Schotland. Namens Motherwell kwam de sterke aanvalsleider tot 25 doelpunten in 38 competitiewedstrijden, waardoor hij uitstekende statistieken kan overleggen. Van Veen is razend populair bij de supporters van Motherwell, maar zou wel open staan voor een terugkeer op de Nederlandse velden.

Artikel gaat verder onder video

Algemeen directeur Wouter Gudde zou inmiddels al met de 31-jarige aanvaller om tafel hebben gezeten om een transfer te bespreken. Het gedegradeerde FC Groningen kan de spits niet transfervrij overnemen, want zijn contract in Schotland loopt nog één seizoen door. Ondanks dat de Groningers zijn gedegradeerd staat de club er financieel wel goed voor, waardoor het betalen van een transfersom wel tot de mogelijkheden lijkt te behoren.

Van Veen staat nu twee seizoenen onder contract bij Motherwell, waarvoor hij nu al elf competitiewedstrijden op rij heeft gescoord. Vorige zomer was er ook interesse vanuit Nederland, want toen hoopte De Graafschap de aanvaller vast te leggen. Een overstap naar de Keuken Kampioen Divisie behoorde toen niet tot de mogelijkheden, maar mogelijk deze zomer wel.