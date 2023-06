FC Groningen stunt op transfermarkt: Kevin van Veen geeft zijn jawoord

FC Groningen heeft Kevin van Veen bijna binnen. De Groningers hebben een mondeling akkoord bereikt met de 32-jarige spits, zo meldt FCUpdate-journalist Mounir Boualin. Van Veen heeft afgelopen weekend zijn jawoord gegeven aan de Eredivisie-degradant.

Als de laatste details zijn uitgewerkt en de medische keuring geen problemen oplevert, dan mag Van Veen zich speler van Groningen noemen. De Trots van het Noorden neemt hem over van Motherwell. In Schotse dienst groeide hij het afgelopen seizoen uit tot een sensatie door 29 doelpunten in 44 wedstrijden te maken. Daarvan maakte hij 25 op het hoogste niveau in Schotland. Alleen Kyogo Furuhashi van Celtic (27 goals) was vaker trefzeker.

Artikel gaat verder onder video

De 32-jarige Van Veen begon zijn carrière bij PSV (jeugd) en Helmond Sport en leek nadat een doorbraak uitbleef het profbestaan uit zijn hoofd te moeten zetten. De spits werd stukadoor en ging verder bij de amateurs, waar hij zo veel indruk maakte dat TOP Oss hem oppikte. Daarna kwam Van Veen uit voor Scunthorpe United, SC Cambuur (huur), Northampton Town en sinds de zomer van 2021 voor Motherwell.

Van Veen wordt bij Groningen de opvolger van Ricardo Pepi. De Amerikaanse spits werd het afgelopen seizoen gehuurd van FC Augsburg en maakte indruk door twaalf keer te scoren in 26 Eredivisie-wedstrijden, maar slaagde er niet in zijn tijdelijke club te behoeden voor degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie.