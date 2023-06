FC Groningen presenteert Schotse sensatie die de club terug naar de Eredivisie moet helpen

FC Groningen heeft de opvolger van Ricardo Pepi binnen. De degradant versterkt zich met Kevin van Veen (32), die afgelopen seizoen namens Motherwell tweede werd op de topscorerslijst van Schotland. Met Van Veen in de aanval hoopt de gevallen Trots van het Noorden volgend seizoen direct terug te keren in de Eredivisie. De aanvaller tekent een contract voor drie seizoenen.

Van Veen was afgelopen seizoen gigantisch op schot in de Scottish Premiership. Liefst 25 keer scoorde de spits in 38 wedstrijden; waardoor hij achter Kyogo Foruhashi (27 goals voor Celtic) als tweede op de topscorerslijst eindigde. Bovendien brak Van Veen een 137 jaar oud clubrecord door maar liefst elf duels op rij tot scoren te komen.

In 2010 debuteerde Van Veen als prof in het shirt van Helmond Sport. Na slechts zeven duels in de hoofdmacht trok hij vervolgens naar de amateurs, om drie jaar later bij FC Oss terug te keren in het profvoetbal. Daar verdiende hij in 2015 een overgang naar Scunthorpe United, waarna hij via een uitleenbeurten aan SC Cambuur en Northampton opdook bij Motherwell.

Van Veen steekt zijn ambities met zijn nieuwe club niet onder stoelen of banken. "Ik zie FC Groningen als een mooie en grote club, met fanatieke supporters. Deze club hoort in de Eredivisie en dus is promoveren de duidelijke opdracht. Dat is waarvoor ik hier ben", zegt hij in een verklaring op de clubsite. Daarbij is het de bedoeling dat het chagrijn over vorig seizoen snel verdwijnt uit stadion Euroborg, beseft Van Veen. "De FC-supporters moeten weer met plezier naar het stadion komen en daaraan wil ik gaan bijdragen. Ik wil met doelpunten, skills, passie en strijd de mensen op de banken krijgen", aldus Van Veen.