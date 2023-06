Sky Sports onthult hoogte van bod Groningen op Van Veen; twitter reageert met verbazing

Kevin van Veen is hard op weg om de nieuwe aanvalsleider van FC Groningen te worden. De ervaren spits van het Schotse Motherwell is al akkoord met de Groningers en nu hopen de twee clubs eruit te komen. Sky Sports weet hoeveel geld de Trots van het Noorden overheeft voor de goalgetter.

De Schotse tak van Sky Sports wist woensdagavond te melden dat FC Groningen een akkoord nadert met Motherwell, dat dit seizoen zevende eindigde op het hoogste niveau van Schotland. Volgens het medium zou FC Groningen een transfersom van ruim 500.000 euro op tafel willen. Dat bedrag zou door bonussen wellicht nog kunnen oplopen,

UPDATE: FC Groningen are close to agreeing a deal for Motherwell forward Kevin van Veen.



It’s understood a fee of around £500k, plus add-ons, is being discussed & Groningen are hopeful the transfer can be finalised next week.



— Anthony Joseph (@AnthonyRJoseph) June 14, 2023

De bedoeling is dat Van Veen volgende week kan worden gepresenteerd in FC Groningen, maar dan moet het er wel helemaal uit zijn met de Schotse club. FCUpdate-journalist Mounir Boualin wist onlangs al te melden dat de 32-jarige spits zelf al een mondeling akkoord had bereikt met de degradant uit de Eredivisie, dus dat zal geen problemen meer opleveren.

Voor Motherwell is het verliezen van Van Veen een flinke aderlating, want de spits was dit seizoen een sensatie in het rood-oranje shirt van de Schotse club. Hij maakte maar liefst 29 doelpunten in één seizoen, waardoor de nodige supporters op twitter ook hun beklag doen over de transfersom. Het grootste deel van de supporters vindt dat Motherwell de spits voor een te laag bedrag laat gaan.

Pinto

In Groningen hoopte men ook op de komst van Sparta-linksback Michael Pinto, maar de Luxemburger heeft de degradant woensdag vervelend nieuws medegedeeld. Hij zal niet naar de Euroborg verkassen, want de vleugelverdediger kiest voor een avontuur in het buitenland, zo meldt Voetbal International.