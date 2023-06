FC Twente heeft in de heenwedstrijd tegen sc Heerenveen met 1-2 gewonnen van sc Heerenveen. Het leek lang op een gelijkspel uit te draaien, maar door een doelpunt van Manfred Ugalde in de extra tijd wonnen de Tukkers. Daarbij ging Andries Noppert niet helemaal vrij uit, terwijl de international van Oranje juist zijn ploeg op de been had gehouden.

FC Twente begon de wedstrijd in de play-offs om Europees voetbal met dezelfde namen als tegen Ajax (3-1 winst). De ploeg is in goede vorm en is al vijf wedstrijden ongeslagen. Buitenspeler Vaclav Cerny heeft de smaak ook goed te pakken, want in die laatste wedstrijden scoorde de Tsjech liefst viermaal. Tegen sc Heerenveen was dat niet anders, want na een hele goede aanval wist Cerny te scoren.

Artikel gaat verder onder video

Door het doelpunt van Cerny moest sc Heerenveen komen, maar dat was erg lastig voor de Friezen door het goede spel van FC Twente. Er was een gelukje nodig en dat kwam er ook. Vlak voor rust schoot Thom Haye de bal namelijk van ver buiten de zestien. De bal zwabberde erg en Unnerstall kon de bal niet tegenhouden. De Duitser ging niet vrijuit bij deze goal, terwijl hij in het reguliere seizoen juist een van de sterkhouders was en de minste tegengoal van heel de Eredivisie incasseerde.

De doelman van FC Twente kreeg het na rust wat drukker, want sc Heerenveen kwam met veel energie de kleedkamer uit. De van een blessure teruggekeerde Noppert had juist een hele drukke eerste helft, maar in het begin van de tweede helft zag hij de ballen vooral aan de andere zijde van het veld. De keeper is geselecteerd voor het Nederlands elftal en wil zich met keeperstrainer Patrick Lodewijks op de tribune graag bewijzen. De international pakte een aantal ballen goed, maar moet nog wel aan zijn trap gaan werken. Noppert schoot veel ballen over de zijlijn.

In de tweede helft maakte Noppert nog een aantal goede reddingen, maar zag toch dat Ugalde in de extra tijd nog de 1-2 maakte. Daar zag de doelman er niet goed uit, want de bal ging onder hem door. Door deze overwinning van FC Twente gaat de ploeg met een goed gevoel naar de return in eigen huis tegen sc Heerenveen.