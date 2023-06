FC Utrecht neemt afscheid van assistent-trainer Rankovic

FC Utrecht neemt afscheid van assistent-trainer Aleksandar Rankovic. De Serviër was pas een jaar in dienst in de Domstad, waar hij aantrad in het kielzog van de in december opgestapte Henk Fraser.

Rankovic en Fraser werkten in Utrecht voor de derde keer samen. Eerder fungeerde Rankovic ook bij Vitesse en Sparta Rotterdam als assistent. Toen Rankovic door die laatste club eind vorig seizoen aan de kant werd geschoven, stapte Fraser uit solidariteit eveneens op. Andersom bleef Rankovic juist zitten bij FC Utrecht toen Fraser het veld moest ruimen na een incident op het trainingsveld met aanvaller Amin Younes.

Onder Frasers opvolger Michael Silberbauer bleef Rankovic dus aan, maar na een half jaar eindigt de samenwerking met de Deen. Die krijgt nu de ruimte van de club om voor volgend seizoen een eigen assistent aan te gaan stellen. Rankovic heeft op Instagram een afscheidsgroet geplaatst aan FC Utrecht. "Bedankt voor de mooie en sportieve tijd! Jullie waren geweldig", schrijft hij.