FC Utrecht voltooit transferstunt: Erik ten Hag en Zeljko Petrovic hebben invloed gehad

FC Utrecht heeft zich verzekerd van de komst van Manchester United-talent Zidane Iqbal (20). De over het algemeen aanvallende middenvelder staat al maandenlang op het verlanglijstje van de Domstedelingen, maar maandagavond werd die eindelijk afgerond. Hij tekent een vierjarig contract bij de Eredivisie-club. Naar verluidt wordt er een miljoen euro betaald en heeft United een doorverkoopclausule van veertig procent bedongen, plus een terugkoopoptie.

Hoewel Iqbal geen verleden heeft in Nederland, is hij door twee 'Nederlandse' trainers in de laatste jaren wel deels gevormd. Het afgelopen seizoen stond hij namelijk onder contract bij het Manchester United van Erik ten Hag, die ook een verleden heeft bij FC Utrecht. Bij zijn debuut voor de nationale ploeg van Irak was Zeljko Petrovic de assistent-bondscoach. Hij had eveneens een verleden in de Domstad als assistent-coach van Dick Advocaat. De Kleine Generaal was overigens de man die Iqbal heeft overtuigd om voor Irak te kiezen, maar was zelf bij het debuut van Iqbal - die inmiddels drie interlands heeft gespeeld - al vertrokken.

“Zidane is een zeer creatieve middenvelder, met een heel goed spelinzicht”, vertelt technisch directeur Jordy Zuidam op de clubsite over de kersverse aanwinst. “Hij kan ballen onderscheppen, gebruikt zijn lichaam goed in duels en is intelligent. Daarnaast kan hij aan het begin van een aanval staan, dankzij zijn goede korte en lange pass. Zidane speelt met lef en heeft een hoge handelingssnelheid. Met zijn dribbels en passing is hij in staat het spel te versnellen. Wij zijn er ontzettend trots op dat Zidane bij FC Utrecht de volgende stap in zijn ontwikkeling wil zetten.”

Iqbal maakte weliswaar zijn debuut in de hoofdmacht van Manchester United, maar een doorbraak in Engeland zat er niet in. Daarom werken The Red Devils mee aan deze overgang. In de winterstop haalde Ten Hag hem bij de selectie van Manchester United, maar tot speelminuten onder de Nederlandse trainer in het eerste kwam het niet. Wel zat hij onder Ten Hag een aantal keer op de bank bij de hoofdmacht. Ralph Rangnick gunde Iqbal in december 2021 zijn debuut in de hoofdmacht in het Champions League-duel tegen Young Boys, al bleef dat beperkt tot een invalbeurt van een hele minuut.

FC Utrecht toonde zich behoorlijk bedrijvig op de transfermarkt. De club heeft voor volgend seizoen inmiddels de komst van Marouan Azarkan (Feyenoord), Souffian El Karouani (NEC), Mats Seuntjens (RKC Waalwijk), Ole Romeny (FC Emmen) en Adrien Blake (Watford) aangekondigd. Bovendien worden Can Bozdogan en Modibo Sagnan, die afgelopen seizoen al op huurbasis voor de club speelden, definitief overgenomen van Schalke 04 en Real Sociedad. Met Bas Dost wordt er bovendien nog gesproken over een langer verblijf.