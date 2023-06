Fedde de Jong verlaat AZ en duikt op in de Keuken Kampioen Divisie

Fedde de Jong (20) vertrekt deze zomer bij AZ. De middenvelder brak in Alkmaar niet door in de hoofdmacht en gaat het een niveau lager proberen bij SC Cambuur. De Jong tekent in Leeuwarden een contract voor drie seizoenen.

De afgelopen jaren speelde De Jong zijn wedstrijden vooral voor Jong AZ, de Keuken Kampioen Divisie is dus geen onbekende competitie voor hem. Afgelopen seizoen kwam hij 26 keer in actie voor de Alkmaarse beloftenploeg. Daarin scoorde hij drie keer. Ook speelde hij vijf keer mee in de door AZ gewonnen UEFA Youth League. In de finale tegen Hajduk Split verzorgde hij de assist bij de 2-0 van Ernest Poku.

In de voorronde van de Conference League debuteerde De Jong aan het begin van het afgelopen seizoen in de hoofdmacht van AZ. In het uitduel met FK Tuzla City viel hij een kwartier voor tijd in voor Dani de Wit. Het werd een gedenkwaardig debuut, want amper vijf minuten na zijn entree zorgde De Jong met het hoofd voor de 0-4 eindstand in Bosnië. Lang zou het daarbij blijven, maar in de duels met Excelsior (5-0) en FC Groningen (1-0) in de Eredivisie mocht De Jong eveneens als invaller minuten maken in het eerste elftal.

Daar blijft het voorlopig echter bij, want De Jong is de komende seizoenen speler van Cambuur. "Het zegt veel dat Fedde voor onze club, plannen en ambities kiest", zegt technisch directeur Etiënne Reijnen op de clubsite. "Daaruit spreekt vertrouwen en dat hebben we andersom ook", vervolgt de beleidsbepaler. "Hij heeft bij AZ een uitstekende opleiding achter de rug en zijn kwaliteiten sluiten aan bij wat wij zoeken in een middenvelder binnen onze principes en manier van spelen", besluit Reijnen.