Feyenoord en Benfica akkoord over Kökçü; financiële details van recorddeal bekend

Orkun Kökçü verruilt Feyenoord voor Benfica. De clubs hebben volgens het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl een akkoord bereikt over de transfer van de 22-jarige middenvelder. Kökçü reist nog dit weekend af naar Lissabon om de transfer af te ronden.

Feyenoord ontvangt een vast bedrag van dertig miljoen euro voor de aanvoerder. Daarbovenop heeft algemeen directeur Dennis te Kloese bedongen dat 20 procent van de transferrechten in handen van de Rotterdamse club blijven. Kökçü zal in de Portugese hoofdstad zijn handtekening zetten onder een lucratief contract tot de zomer van 2028, waarmee hij meteen de best betaalde speler van Benfica wordt. In de overeenkomst van Kökçü wordt een afkoopsom van 120 miljoen euro opgenomen.

Niet eerder verkocht Feyenoord een speler voor zo veel geld. Het record is op dit moment nog in handen van Luis Sinisterra, die een jaar geleden voor 25 miljoen euro werd verkocht aan Leeds United. Feyenoord verdient door de verkoop van Kökçü in elk geval 30 miljoen euro en vangt nog een hoop geld als de international van Turkije in de toekomst wordt doorverkocht.

Kökçü had als spelmaker, aangever en doelpuntenmaker het afgelopen seizoen een groot aandeel in de landstitel van Feyenoord. In totaal speelde de middenvelder 175 wedstrijden voor de Rotterdamse club.