'Feyenoord en PSV krijgen weer stevige concurrent erbij in strijd om Crysencio Summerville'

Crysencio Summerville heeft er weer een mogelijke bestemming bij voor een zomerse transfer. De 21-jarige vleugelaanvaller werd onlangs al gelinkt aan Feyenoord en PSV, maar heeft ook de mogelijkheid om in Engeland te blijven. Everton zou de komst van de Nederlander serieus overwegen.

Dat werd dinsdagavond gemeld door het Engelse medium the Telegraph. Everton wist zich afgelopen seizoen ternauwernood te handhaven in de Premier League, terwijl Summerville met Leeds United wel degradeerde naar de Championship. De rechtsbuiten heeft geen trek om met zijn werkgever op het tweede niveau te gaan spelen en wordt in Liverpool gezien als een serieuze versterking.

Eerder werd al bekend dat Summerville er ook goed op staat bij Feyenoord, PSV, Aston Villa en RB Leizpig. In Rotterdam is er volgens 1908.nl wat verdeeldheid over een mogelijke transfer van de jeugdinternational van Oranje. Terwijl de technische staf overtuigd is van de kwaliteiten van Summerville, worden er door de directie en Raad van Commissarissen vraagtekens gezet.

Leeds hanteert namelijk een vraagprijs van zo'n twaalf miljoen euro. Dat vindt Feyenoord te veel voor het terughalen van een ex-speler. Daarnaast was Summerville als jeugdspeler betrokken bij een incident in de kleedkamer. Na een vechtpartij met ploeggenoot Mats Knoester werd Summerville beboet, geschorst en op huurbasis naar FC Dordrecht gestuurd.