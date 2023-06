Feyenoord komt in zoektocht naar aanvallende versterking uit in Toulouse

Feyenoord heeft in de zoektocht naar een aanvallende versterking zijn oog laten vallen op Farès Chaïbi, zo onthult 1908.nl. De twintigjarige aanvaller van Toulouse geldt als een van de topkandidaten om de Rotterdamse vacature van linksbuiten in te vullen.



Het is geen geheim dat Feyenoord de selectie van Arne Slot wil versterken met een linksbuiten. Voor die positie zijn meerdere spelers in beeld. Eerder vielen al de namen van Keito Nakamura, Crysencio Summervile en Luka Ivanusec in De Kuip. De naam van Chaïba kan nu aan dat lijstje worden toegevoegd.

Het inlijven van Chaïbi wordt geen eenvoudige opgave. De aanvaller kwam het afgelopen seizoen in 36 van de 38 competitiewedstrijden van Toulouse in actie. Daarin was hij goed voor vijf doelpunten en vijf assists. Zijn contract bij de Franse club loopt nog twee jaar door, tot de zomer van 2025.

Feyenoord, dat de eerste contacten met Chaïbi al zou hebben gelegd, is niet de enige club die de aanvaller van Toulouse op de radar heeft staan. Onder meer Eintracht Frankfurt heeft de international van Algerije naar verluidt eveneens in het vizier.